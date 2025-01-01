DragonFly BSD est un système d'exploitation de type Unix gratuit et open source issu de FreeBSD 4.8. Il a été créé par Matthew Dillon, un ancien développeur Amiga et FreeBSD. DragonFly BSD est connu pour ses concepts de conception uniques, dont beaucoup ont été influencés par AmigaOS. Il a implémenté des threads de noyau légers (LWKT), un système de transmission de messages intégré au noyau et le système de fichiers HAMMER. L'une de ses principales fonctionnalités est le HAMMER2, un système de fichiers moderne hautes performances avec instantanés instantanés, compression et déduplication. DragonFly BSD inclut également des noyaux virtuels, qui offrent la possibilité d'exécuter un noyau complet en tant que processus utilisateur pour gérer les ressources ou pour accélérer le développement et le débogage du noyau. Il a été conçu avec pour objectif des performances SMP extrêmes, ce qui donne lieu à un noyau extrêmement stable et hautes performances, capable d'utiliser efficacement toutes les ressources CPU, mémoire et E/S.