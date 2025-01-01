Endless OS est une distribution Linux conçue pour la simplicité et la convivialité. Il dispose d'un environnement de bureau personnalisé et est conçu pour les utilisateurs ayant un accès Internet limité. Endless OS comprend une variété d'applications et de contenus préinstallés, ce qui le rend adapté aux utilisateurs d'environnements éducatifs et hors ligne. Endless OS est basé sur Debian et est développé par Endless Mobile, Inc, une société américaine de technologie de l'information. Contrairement à la plupart des distributions Linux, elle utilise un système de fichiers racine en lecture seule géré par OSTree et Flatpak pour la livraison et la mise à jour des applications. L'interface utilisateur est basée sur un environnement de bureau GNOME hautement modifié.