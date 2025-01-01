FreeBSD est un système d'exploitation gratuit et open source de type Unix issu de Berkeley Software Distribution (BSD), une version d'UNIX développée à l'Université de Californie à Berkeley. Il a été publié pour la première fois en 1993 et ​​a depuis été développé et maintenu par une large communauté. FreeBSD est connu pour ses fonctionnalités avancées de mise en réseau, de sécurité et de stockage, qui en ont fait un choix populaire pour la plupart des sites Web les plus fréquentés et pour les périphériques de réseau et de stockage intégrés les plus répandus. Il prend en charge une variété de plates-formes et se concentre sur les fonctionnalités, la vitesse et la stabilité. L'un des aspects uniques de FreeBSD est qu'il maintient un système complet, fournissant un noyau, des pilotes de périphériques, des utilitaires utilisateur et une documentation.