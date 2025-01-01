Garuda Linux est une distribution basée sur Arch Linux qui offre une expérience conviviale prête à l'emploi. Il comprend divers environnements de bureau et gestionnaires de fenêtres, préconfigurés en mettant l'accent sur l'esthétique et la fonctionnalité. Garuda Linux vise à fournir une variante Arch Linux raffinée et visuellement attrayante pour un large éventail d'utilisateurs. Garuda Linux est livré avec un programme d'installation graphique pour une installation facile et d'autres outils graphiques avancés pour gérer votre système. Garuda est disponible dans une large gamme d'environnements de bureau Linux populaires, y compris les versions modifiées du bureau KDE Plasma 5. La configuration système minimale requise inclut 30 Go d'espace disque, 4 Go de RAM et un processeur 64 bits.