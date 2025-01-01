Gentoo Linux est une distribution basée sur les sources connue pour sa flexibilité et sa personnalisation. Les utilisateurs compilent les logiciels localement, ce qui permet de créer un système sur mesure optimisé pour un matériel spécifique. Gentoo convient aux utilisateurs avancés qui apprécient un contrôle précis sur leur système et souhaitent optimiser les performances. Une configurabilité extrême, des performances et une communauté d'utilisateurs et de développeurs de premier ordre sont toutes les caractéristiques de l'expérience Gentoo. Gentoo utilise un système de distribution de logiciels et de gestion de packages appelé Portage.