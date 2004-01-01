Kubuntu est une version officielle d'Ubuntu qui présente l'environnement de bureau KDE Plasma. Il combine la stabilité d'Ubuntu avec le bureau KDE moderne et riche en fonctionnalités. Kubuntu convient aux utilisateurs qui préfèrent l'expérience KDE sur une base Ubuntu, offrant un environnement soigné et convivial. Kubuntu est l'une des premières versions d'Ubuntu lancée en 2004. Dans le cadre du projet Ubuntu, Kubuntu utilise les mêmes systèmes sous-jacents. Kubuntu partage les mêmes référentiels qu'Ubuntu et est publié régulièrement selon le même calendrier qu'Ubuntu.