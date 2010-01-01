LMDE (Linux Mint Debian Edition) est une version de Linux Mint basée sur Debian qui offre la même expérience conviviale avec Debian comme base. La première version de LMDE a été publiée en 2010. Elle offre un équilibre entre la stabilité de Debian et les fonctionnalités conviviales de Linux Mint. LMDE convient aux utilisateurs qui préfèrent l'écosystème Debian avec l'environnement de bureau Linux Mint familier. Son objectif est de garantir que Linux Mint puisse continuer à offrir la même expérience utilisateur si Ubuntu venait à disparaître.