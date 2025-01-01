Nitrux OS est une distribution de bureau Linux directement basée sur Debian. Il est alimenté par KDE Plasma et Frameworks et utilise AppImages pour la distribution de logiciels. Le système d'exploitation est livré avec son propre environnement de bureau, NX Desktop, construit sur KDE Plasma 5, qui offre une expérience utilisateur unique. Nitrux OS comprend également le programme d'installation de Calamares et le pare-feu NX. L'une des principales caractéristiques de Nitrux OS est l'accent mis sur AppImages, un système de packaging universel qui ne dépend de rien. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un gestionnaire de paquets, ni de dépendances sur votre distribution, pour le faire fonctionner. Le NX Software Center est une interface graphique permettant de gérer et d'installer les applications AppImage. Nitrux OS offre également une expérience utilisateur unique avec son Maui Shell, qui présente une interface convergente pour les ordinateurs de bureau et les mobiles/tablettes.