OpenMandriva est une distribution Linux communautaire offrant une expérience utilisateur unique et conviviale. Elle intègre l'environnement de bureau KDE Plasma et propose un modèle de mise à jour continue (Rome) ainsi qu'un modèle à version fixe (Rock). OpenMandriva est reconnue pour ses fonctionnalités innovantes, telles que le Centre de contrôle OpenMandriva, et pour son souci de la performance et de la stabilité. Elle utilise le gestionnaire de paquets RPM et offre un large choix d'applications.