openSUSE est une distribution Linux communautaire connue pour sa flexibilité et son choix d'environnements de bureau. Il propose à la fois des versions à version continue (openSUSE Tumbleweed) et à version fixe (openSUSE Leap). openSUSE propose également MicroOS, fournissant des mises à jour atomiques sur un système de fichiers racine btrfs en lecture seule. openSUSE convient à une variété de cas d'utilisation, des ordinateurs de bureau aux serveurs, offrant une expérience Linux fiable et riche en fonctionnalités. Le projet openSUSE est sponsorisé par SUSE d'Allemagne. L'objectif des développeurs openSUSE est de créer un système d'exploitation stable et convivial basé sur RPM avec un large groupe cible pour les postes de travail et les serveurs.