PearOS est une distribution Linux basée sur Arch, connue uniquement pour son design distinctif et moderne. Elle vise à offrir une expérience utilisateur unique axée sur l'esthétique, avec des animations fluides et une interface soignée. La distribution s'appuie sur la base robuste d'Arch Linux, garantissant des performances et l'accès à un vaste référentiel de logiciels. Avec son environnement de bureau personnalisé, PearOS offre une alternative fraîche pour les utilisateurs à la recherche d'un système d'exploitation visuellement attrayant. La dernière version, NiceC0re, introduit un tout nouveau langage de conception et de nombreuses améliorations au système central.