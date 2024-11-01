PikaOS est une distribution Linux axée sur le jeu et basée sur Debian Sid. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience de jeu fluide dès le départ, avec des noyaux personnalisés, des pilotes graphiques mis à jour et des outils préinstallés. PikaOS vise à combiner la stabilité de Debian avec les derniers logiciels et les améliorations de performances requises pour le jeu moderne. Inspirée par d'autres distributions de jeux comme Nobara, PikaOS offre une approche unique de l'écosystème de jeu sous Linux.