Pop!_OS est une distribution Linux basée sur Ubuntu développée par System76. Il présente l'environnement de bureau GNOME et est conçu en mettant l'accent sur la convivialité et la productivité. Pop!_OS est principalement conçu pour être fourni avec les ordinateurs construits par System76, mais peut également être téléchargé et installé sur la plupart des ordinateurs. Pop!_OS fournit un cryptage de disque par défaut, une gestion simplifiée des fenêtres et de l'espace de travail, des raccourcis clavier pour la navigation ainsi que des profils de gestion de l'alimentation intégrés. Pop!_OS fournit une prise en charge complète et prête à l'emploi pour les GPU AMD et Nvidia.