PureOS est un système d'exploitation convivial, sécurisé et respectueux de la liberté pour un usage quotidien. Il s'agit d'un système d'exploitation entièrement auditable, ce qui signifie que son code source peut être étudié et vérifié par des experts en sécurité et des développeurs de logiciels du monde entier. PureOS est également entièrement convergent, ce qui signifie qu'il peut être utilisé sur différents appareils, des ordinateurs de bureau aux appareils mobiles. Il s'agit du système d'exploitation par défaut installé sur tous les produits Librem, y compris les ordinateurs portables, les mini PC, les serveurs et le téléphone Librem 5.