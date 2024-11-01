Redox est un système d'exploitation de type Unix basé sur un micro-noyau, écrit entièrement dans le langage de programmation Rust. Il est conçu pour être une alternative sécurisée, fiable et polyvalente à Linux et BSD pour les environnements de bureau et cloud. Redox tire parti des fonctionnalités de sécurité de la mémoire de Rust pour minimiser les vulnérabilités courantes comme les dépassements de tampon, visant un haut niveau de sécurité, de stabilité et de performance. Le système d'exploitation comprend son propre ensemble de composants et d'applications, tels que le système de fenêtrage Orbital, un gestionnaire de paquets appelé pkgutils et le système de fichiers RedoxFS. Redox est un logiciel libre et open source, distribué sous licence MIT.