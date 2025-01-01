Slax est un système d'exploitation Linux compact, rapide et moderne avec une approche modulaire. Il est conçu pour fonctionner directement à partir d’une clé USB sans nécessiter d’installation, ce qui le rend véritablement portable. Malgré sa petite taille, Slax offre une interface utilisateur graphique visuellement attrayante et une sélection soigneusement organisée de programmes préinstallés tels qu'un gestionnaire de fichiers, un éditeur de texte, un terminal, etc. Il est construit sur Slackware ou Debian, permettant aux utilisateurs de profiter du vaste écosystème de chaque plateforme.