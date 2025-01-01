SliTaz est un système d'exploitation gratuit, sécurisé et performant qui utilise le noyau Linux et le logiciel GNU. Il a la particularité de fonctionner entièrement en mémoire à partir d'un support amovible tel qu'un CD-ROM ou une clé USB, ce qui le rend incroyablement rapide et portable. Malgré sa légèreté, SliTaz ne fait aucun compromis sur la fonctionnalité. Il propose une version stable pour ceux qui recherchent de la fiabilité et une version continue pour ceux qui souhaitent rester à la pointe des développements logiciels. SliTaz est également entièrement installable sur un disque dur et est conçu pour fonctionner rapidement sur du matériel avec un minimum de ressources.