TinyCore Linux est une distribution Linux extrêmement légère et minimaliste. Il vise à fournir un système petit, modulaire et rapide, permettant aux utilisateurs de créer un environnement personnalisé en fonction de leurs besoins spécifiques. TinyCore convient aux utilisateurs qui souhaitent une distribution Linux minimaliste et personnalisable, en particulier sur du matériel aux ressources limitées. Tiny Core dispose d'une interface utilisateur graphique flexible et entièrement personnalisable. La distribution se distingue par sa petite taille (11 à 16 Mo) et son minimalisme. Tiny Core a besoin d'au moins 46 Mo de RAM pour fonctionner, et le (micro) Core nécessite au moins 28 Mo de RAM.