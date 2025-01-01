Tuxedo Linux est une distribution Linux personnalisée développée par TUXEDO Computers, une société connue pour ses ordinateurs portables et de bureau fonctionnant sous Linux. Basé sur Ubuntu, Tuxedo Linux est conçu pour offrir une expérience optimisée et conviviale, en particulier sur le matériel TUXEDO. Il comprend le centre de contrôle TUXEDO, qui offre un contrôle matériel avancé, notamment la vitesse du ventilateur, la gestion de l'alimentation et les profils de performances. L'environnement de bureau est généralement KDE Plasma, offrant une interface moderne et hautement personnalisable. Tuxedo Linux est préinstallé avec les logiciels, pilotes et outils essentiels, garantissant des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour les tâches quotidiennes, les jeux et l'utilisation professionnelle. Il est conçu dans un souci de stabilité, de performances et de facilité d'utilisation, attirant à la fois les débutants et les utilisateurs Linux expérimentés.