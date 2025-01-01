Ubuntu Budgie est une version officielle d'Ubuntu qui présente l'environnement de bureau Budgie. Il combine la stabilité d'Ubuntu avec le bureau Budgie moderne et convivial. Ubuntu Budgie convient aux utilisateurs qui préfèrent une expérience de bureau soignée et visuellement attrayante sur une base Ubuntu. Ubuntu Budgie a commencé comme une version communautaire non officielle parallèlement à Ubuntu 16.04 LTS, appelée « budgie-remix ». Il a finalement été reconnu comme une version communautaire officielle d'Ubuntu et a été rebaptisé Ubuntu Budgie.