Ubuntu Cinnamon est une version officielle d'Ubuntu qui présente l'environnement de bureau Cinnamon. Il offre une expérience conviviale avec la familiarité de l'écosystème Ubuntu. Ubuntu Cinnamon convient aux utilisateurs qui apprécient le bureau Cinnamon et souhaitent en faire l'expérience sur un système basé sur Ubuntu. La première version était la 19.10 « Eoan Ermine » le 4 décembre 2019. Lors de la réunion du conseil technique d'Ubuntu du 28 mars 2023, Ubuntu Cinnamon a été officiellement considérée comme une saveur par Ubuntu.