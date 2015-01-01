Ubuntu MATE est une version officielle d'Ubuntu qui présente l'environnement de bureau MATE. Il combine la stabilité d'Ubuntu avec le bureau MATE traditionnel et convivial. Ubuntu MATE convient aux utilisateurs qui préfèrent une expérience de bureau classique sur une base Ubuntu, en mettant l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Le projet Ubuntu MATE a été fondé par Martin Wimpress et Alan Pope et a commencé comme un dérivé non officiel d'Ubuntu, utilisant une base Ubuntu 14.10 pour sa première version. Ubuntu MATE a obtenu le statut officiel de version Ubuntu de Canonical en février 2015.