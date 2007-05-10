Ubuntu Studio est une version officielle d'Ubuntu conçue pour la production multimédia. Il fournit un environnement préconfiguré pour les professionnels de la création, comprenant des outils de conception audio, vidéo et graphique. Ubuntu Studio convient aux artistes, musiciens et créateurs de contenu qui souhaitent une distribution Linux spécialisée et optimisée pour leur travail créatif. La première version, basée sur Ubuntu 7.04, a été publiée le 10 mai 2007. Ubuntu Studio est équipé d'un noyau à faible latence pour permettre un fonctionnement stable des applications audio avec des latences plus faibles.