Vanilla OS est un système d'exploitation Linux immuable basé sur Debian destiné aux développeurs, aux concepteurs et aux étudiants. Les versions antérieures de Vanilla OS étaient basées sur Ubuntu. Vanilla OS utilise ABRoot, un utilitaire qui fournit une immuabilité et une atomicité complètes à un système Linux, pour garantir que le système est toujours dans un état cohérent. Une autre fonctionnalité de Vanilla OS appelée mises à jour intelligentes garantit que le système ne se mettra pas à jour s'il est soumis à une forte charge ou si la batterie est faible. Vanilla OS permet également de lancer différents systèmes conteneurisés, basés sur Arch Linux, Fedora ou Alpine Linux.