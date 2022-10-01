Void Linux est une distribution Linux indépendante à version continue connue pour sa simplicité et sa rapidité. Il utilise le gestionnaire de packages XBPS et le système runit init. Void Linux convient aux utilisateurs qui apprécient un système minimaliste et efficace, avec la possibilité de choisir leur environnement de bureau préféré. Void Linux a été créé en 2008 par Juan Romero Pardines, un ancien développeur de NetBSD. Void Linux prend en charge les implémentations musl et GNU libc, en corrigeant les logiciels incompatibles si nécessaire et en travaillant avec les développeurs en amont pour améliorer l'exactitude et la portabilité de leurs projets.