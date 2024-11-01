Voyager Live est une distribution Linux basée sur Ubuntu (et propose également une variante Debian) qui se concentre sur la fourniture d'une expérience de bureau Xfce et GNOME visuellement époustouflante et hautement personnalisable. Elle est préinstallée avec une large gamme de logiciels pour le multimédia, Internet et les tâches bureautiques, visant à être une solution complète prête à l'emploi. Voyager Live est connue pour ses configurations 'Conky' uniques, ses intégrations de dock et ses ajustements esthétiques qui lui donnent un look distinct et moderne.