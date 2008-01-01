Zorin OS est une distribution Linux conviviale conçue pour être facile à utiliser et familière. Il fournit un environnement de bureau qui imite l'apparence des systèmes d'exploitation populaires, le rendant accessible aux utilisateurs passant d'autres plates-formes. Zorin OS convient aux utilisateurs qui recherchent une expérience Linux visuellement soignée et intuitive. Desktop est fortement personnalisé afin d'aider les utilisateurs à passer facilement de Windows et de macOS. Des versions gratuites et payantes de Zorin OS sont disponibles. Zorin OS Pro peut être installé sur plusieurs ordinateurs avec une seule licence, à l'exception des entreprises et des écoles qui doivent acheter une licence pour chaque PC sur lequel le système d'exploitation est installé. Le projet a été lancé en 2008 par les cofondateurs Artyom et Kyrill Zorin. La société est basée à Dublin, en Irlande.