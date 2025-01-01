Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
Alpine Linux V3.16
Alpine Linux est une distribution Linux légère et orientée sécurité. Connu pour son faible encombrement, il est conçu pour être efficace, sécurisé et facile à utiliser. Alpine est particulièrement populaire pour les applications conteneurisées et est largement utilisé dans les déploiements Docker. Il n'y a pas de cycle de publication fixe, mais un instantané de Edge est pris tous les 6 mois en tant que version. Alpine Linux n'est pas recommandé pour une utilisation générale sur ordinateur en raison de sa nature allégée.

