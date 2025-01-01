Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
CentOS Stream 9 Minimal
CentOS Stream est une distribution Linux à version continue qui sert d'aperçu pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS Stream existe à mi-chemin entre le développement en amont de Fedora Linux et le développement en aval de Red Hat Enterprise Linux. Il offre un équilibre entre stabilité et logiciel à jour, permettant aux utilisateurs de tester et de développer des applications dans un environnement similaire à RHEL. CentOS Stream est étroitement aligné sur le processus de développement RHEL. La plate-forme fournit un flux continu de contenu, faisant de CentOS Stream un aperçu des futures versions de Red Hat Enterprise Linux.
