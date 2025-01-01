Le OS élémentaire 8, nommé "Circe", est une version de support à long terme (LTS) basé sur Ubuntu 24.04 LTS et sera pris en charge jusqu'en 2027. Cette version introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'expérience utilisateur et les performances du système. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités clés:

Nouvelle façon de gérer les mises à jour du système : les mises à jour peuvent désormais être gérées directement à partir des paramètres système.

: les mises à jour peuvent désormais être gérées directement à partir des paramètres système. Amélioration de l'accessibilité : L'écran de bienvenue et l'expérience d'intégration ont été améliorés pour une meilleure navigation par clavier et compatibilité des lecteurs d'écran.

: L'écran de bienvenue et l'expérience d'intégration ont été améliorés pour une meilleure navigation par clavier et compatibilité des lecteurs d'écran. Écran de verrouillage redessiné : L'horloge est plus grande et plus audacieuse, et le fond d'écran de l'arrière-plan est flou.

: L'horloge est plus grande et plus audacieuse, et le fond d'écran de l'arrière-plan est flou. AppCenter en tant que Flatpak uniquement : AppCenter se concentre désormais uniquement sur les applications Flatpak, y compris la prise en charge de Flathub.

: AppCenter se concentre désormais uniquement sur les applications Flatpak, y compris la prise en charge de Flathub. Prise en charge de Wayland : session sécurisée avec Wayland comme protocole d'affichage par défaut pour une sécurité améliorée.

: session sécurisée avec Wayland comme protocole d'affichage par défaut pour une sécurité améliorée. Vue multitâche améliorée : le nouveau dock affiche des vignettes des fenêtres ouvertes et prend en charge les gestes multitâches.

: le nouveau dock affiche des vignettes des fenêtres ouvertes et prend en charge les gestes multitâches. Menu des paramètres rapides: Un nouveau menu de paramètres rapides pour un accès facile aux paramètres communs.