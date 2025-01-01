Le OS élémentaire 8, nommé "Circe", est une version de support à long terme (LTS) basé sur Ubuntu 24.04 LTS et sera pris en charge jusqu'en 2027. Cette version introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'expérience utilisateur et les performances du système. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités clés:
- Nouvelle façon de gérer les mises à jour du système: les mises à jour peuvent désormais être gérées directement à partir des paramètres système.
- Amélioration de l'accessibilité: L'écran de bienvenue et l'expérience d'intégration ont été améliorés pour une meilleure navigation par clavier et compatibilité des lecteurs d'écran.
- Écran de verrouillage redessiné: L'horloge est plus grande et plus audacieuse, et le fond d'écran de l'arrière-plan est flou.
- AppCenter en tant que Flatpak uniquement : AppCenter se concentre désormais uniquement sur les applications Flatpak, y compris la prise en charge de Flathub.
- Prise en charge de Wayland : session sécurisée avec Wayland comme protocole d'affichage par défaut pour une sécurité améliorée.
- Vue multitâche améliorée : le nouveau dock affiche des vignettes des fenêtres ouvertes et prend en charge les gestes multitâches.
- Menu des paramètres rapides: Un nouveau menu de paramètres rapides pour un accès facile aux paramètres communs.