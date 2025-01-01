Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
KDE neon est une distribution Linux qui fournit le dernier environnement de bureau KDE Plasma sur une base Ubuntu stable. Il permet aux utilisateurs de découvrir les derniers logiciels et mises à jour KDE. KDE neon convient aux utilisateurs qui souhaitent un système à version continue avec les dernières technologies KDE tout en bénéficiant de la stabilité d'Ubuntu LTS. Contrairement à Kubuntu, KDE neon fournit aux utilisateurs des packages plus récents de Qt et des logiciels KDE de pointe.
