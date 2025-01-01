Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
Linux Lite 6.0
Linux Lite est une distribution Linux conviviale et légère basée sur les versions Ubuntu LTS. Linux Lite a été créé pour rendre la transition de Windows vers un système d'exploitation basé sur Linux aussi fluide que possible. Linux Lite comprend des applications essentielles, un environnement de bureau familier (Xfce) et offre une expérience fluide et efficace sur du matériel ancien et moderne. Configuration système requise : processeur 1 Ghz, 768 Mo de RAM et 8 Go d'espace disque.
Position de la file d'attente...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free