Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition, nom de code « Xia », est une version de support à long terme (LTS) qui sera prise en charge jusqu'au 30 avril 2029. Cette version apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations pour améliorer votre expérience de bureau. Voici quelques-unes des principales nouvelles fonctionnalités :

Nouveau thème par défaut : Un look moderne avec des éléments arrondis et des contrastes améliorés.

Boîtes de dialogue plus propres : disposition plus simplifiée avec des boutons clairement séparés.

Compatibilité Wayland améliorée : meilleure prise en charge du serveur d'affichage Wayland.

Amélioration du gestionnaire de mise à jour : mises à jour plus rapides avec le multithreading et le multiprocessement.

Nouveaux outils de gestion des packages : APTKIT et Captain Remplacent les outils anciens et obsolètes.

Modes d'alimentation : options pour les modes d'économie d'énergie, équilibré et performance.

Ensembles de fonds d'écran thématiques : sélection plus facile parmi des ensembles de fonds d'écran thématiques.