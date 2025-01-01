Linux Mint 22.1 Mate Edition, nom de code « Xia », est une version de support à long terme (LTS) qui sera prise en charge jusqu'au 30 avril 2029. Cette version se concentre sur le raffinement de l'environnement de bureau classique tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités pour une expérience plus fluide. Voici quelques-unes des principales nouvelles fonctionnalités :

Gestion des packages modernisés : Introduction d'Aptkit et Captain pour de meilleures performances et moins de bogues.

Gestionnaire de mise à jour amélioré : mises à jour plus rapides avec multithreading et multitraitement.

Fontes Ubuntu plus minces : Une version plus moderne et compacte de la famille Ubuntu.

Nouveau serveur sonore : Passez à PipEwire pour une meilleure gestion audio.

: Passez à PipEwire pour une meilleure gestion audio. Modes d'alimentation : options pour les modes d'économie d'énergie, équilibré et performance.