Linux Mint 22.1 Xfce Edition, nom de code « Xia », est une version de support à long terme (LTS) qui sera prise en charge jusqu'au 30 avril 2029. Cette version se concentre sur l'amélioration des performances et de la convivialité tout en conservant un environnement de bureau léger. Voici quelques-unes des principales nouvelles fonctionnalités :

Gestion des packages modernisés : Introduction d'Aptkit et Captain pour de meilleures performances et moins de bogues.

: Introduction d'Aptkit et Captain pour de meilleures performances et moins de bogues. Amélioration du gestionnaire de mise à jour : mises à jour plus rapides avec le multithreading et le multiprocessement.

: mises à jour plus rapides avec le multithreading et le multiprocessement. Modes d'alimentation : options pour les modes d'économie d'énergie, équilibré et performance.

: options pour les modes d'économie d'énergie, équilibré et performance. Polices Ubuntu plus fines : Une version plus moderne et compacte de la famille de polices Ubuntu.

: Une version plus moderne et compacte de la famille de polices Ubuntu. Nouveau serveur audio : passez à Pipewire pour une gestion audio améliorée.