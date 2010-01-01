Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
Mageia 9 Plasma
Mageia est une distribution Linux conviviale et axée sur la communauté. Il vise à fournir un système d’exploitation stable et fiable avec les dernières mises à jour logicielles. Mageia prend en charge plusieurs environnements de bureau et convient à la fois à une utilisation sur ordinateur et sur serveur, offrant une expérience flexible et personnalisable à un large éventail d'utilisateurs. Mageia a été créé en 2010 en tant que fork de Mandriva Linux, par un groupe d'anciens employés de Mandriva et plusieurs autres membres de la communauté Mandriva. Mageia propose un très large référentiel de logiciels, tels que des applications de productivité et une grande variété de jeux.
Position de la file d'attente...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free