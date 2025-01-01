Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
Manjaro Xfce Full
Manjaro est une distribution basée sur Arch Linux. Il fournit un modèle de version continue, garantissant que les utilisateurs ont accès aux dernières mises à jour logicielles. Manjaro propose plusieurs environnements de bureau et gestionnaires de fenêtres, répondant à un large éventail de préférences et offrant une expérience Arch Linux simple. Pour les nouveaux arrivants, un programme d'installation convivial est fourni et le système lui-même est conçu pour fonctionner immédiatement avec des fonctionnalités telles que : Environnements de bureau préinstallés, gestionnaires de logiciels graphiques préinstallés pour installer facilement des logiciels et mettre à jour votre système, Codecs préinstallés pour lire des fichiers multimédias, Détection automatique du matériel informatique, etc.
Position de la file d'attente...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free