Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
PeppermintOS Latest Devuan.Xfce
Peppermint OS est une distribution Linux légère basée sur Devuan et Debian. Peppermint est livré avec presque rien d'autre installé que les packages de base nécessaires au fonctionnement du système. Il s’agit d’un système d’exploitation simple, sans pare-feu, navigateur, bureau ou lecteur multimédia. La distribution proposait autrefois un environnement de bureau hybride LXDE/Xfce, mélangeant lxsession de LXDE avec le panneau et le menu d'application de Xfce. À partir de 2022, Peppermint OS est passé à l’utilisation du bureau Xfce, abandonnant les composants LXDE.
Position de la file d'attente...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free