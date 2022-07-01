Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
PrimTux 7.2022.10 Xfce
PrimTux est une distribution Linux française basée sur Debian spécialement conçue à des fins éducatives. Il offre un environnement convivial aux enseignants et aux étudiants, avec des logiciels et des outils pédagogiques préinstallés. PrimTux peut être déployé dans les écoles et autres établissements d'enseignement, fournissant une solution Linux sur mesure pour les environnements d'apprentissage.
