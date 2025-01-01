Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
RebornOS Latest
RebornOS est une distribution Linux moderne basée sur Arch. Il se distingue par son installateur avancé, qui permet aux utilisateurs de choisir ce qui est installé, y compris une large sélection de bureaux et de gestionnaires de fenêtres. Cela le rend hautement personnalisable et toujours à jour, grâce à son système de publication continue. L'équipe RebornOS comprend des développeurs, des artistes et d'autres personnes talentueuses qui visent à rendre Arch Linux aussi convivial que possible.
