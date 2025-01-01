Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
Siduction Linux Latest KDE
siduction est une distribution Linux à version continue basée sur la branche instable de Debian (Sid). Des mises à jour sont régulièrement intégrées au système via des mises à jour logicielles. Il vise à fournir aux utilisateurs les dernières mises à jour logicielles tout en maintenant un équilibre entre stabilité et fonctionnalités de pointe. siduction convient aux utilisateurs qui souhaitent découvrir Debian Sid dans un environnement convivial et bien configuré.
