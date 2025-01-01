Ouverture de session pour accéder à l'internet dans les systèmes d'exploitation
Slackware Linux 14.0
Slackware est l'une des distributions Linux les plus anciennes et les plus traditionnelles, connue pour sa simplicité et son adhésion à la philosophie Unix. Il fournit un système minimal et simple, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur environnement. Slackware convient aux utilisateurs qui préfèrent une approche pratique et souhaitent une expérience Linux simple et fiable. Il s'agit de la plus ancienne distribution GNU/Linux activement développée, le développement étant dirigé de manière continue par son créateur Patrick Volkerding depuis 1993.
