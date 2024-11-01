Ubuntu 21.10, également connu sous son nom de code « Impish Indri », est sorti le 14 octobre 2021. Cette version a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations au système d'exploitation Ubuntu. Voici quelques-unes des principales nouvelles fonctionnalités :

GNOME 40 : il s'agit d'une mise à jour majeure qui a modifié la présentation et le flux de travail de certains éléments essentiels de l'expérience de bureau.

Firefox en tant que Snap : la version de Firefox fournie par défaut avec Ubuntu est désormais fournie sous forme de Snap, permettant des mises à jour plus rapides et des avantages de sécurité supplémentaires.

Linux Kernel 5.13 : Cette nouvelle version du noyau a apporté de nouvelles fonctionnalités de sécurité et une meilleure prise en charge des périphériques.

Thème clair par défaut : La version légère du thème Yaru est devenue la version par défaut.

Le support d'Ubuntu 21.10 a pris fin en juillet 2022.