La version 22.04 d'Ubuntu, également connue sous le nom de « Jammy Jellyfish », a été officiellement lancée le 21 avril 2022. Cette version est une version LTS (Long Term Support), ce qui signifie qu'elle sera prise en charge avec des mises à jour et des correctifs de sécurité jusqu'en avril 2027.
Voici quelques nouvelles fonctionnalités clés introduites dans Ubuntu 22.04 :
- Sélection des couleurs d'accent : les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience de bureau en choisissant différentes couleurs d'accent.
- Nouvel outil de capture d'écran et de capture d'écran : un outil remanié pour prendre des captures d'écran et enregistrer des vidéos de bureau.
- Nouveau paramètre multitâche : ce paramètre permet aux utilisateurs d'activer les coins chauds, qui font apparaître la zone d'activités lorsque le curseur est déplacé vers le coin supérieur gauche.
- GNOME 42 : améliorations significatives de la convivialité, de la batterie et des performances avec GNOME 42.
- LibreOffice 7.3 : La dernière version de la populaire suite bureautique open source est incluse.
- Support Wayland : Wayland activé par défaut.