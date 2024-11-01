La version 22.04 d'Ubuntu, également connue sous le nom de « Jammy Jellyfish », a été officiellement lancée le 21 avril 2022. Cette version est une version LTS (Long Term Support), ce qui signifie qu'elle sera prise en charge avec des mises à jour et des correctifs de sécurité jusqu'en avril 2027.

Voici quelques nouvelles fonctionnalités clés introduites dans Ubuntu 22.04 :