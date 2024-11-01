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Ubuntu 22.04

La version 22.04 d'Ubuntu, également connue sous le nom de « Jammy Jellyfish », a été officiellement lancée le 21 avril 2022. Cette version est une version LTS (Long Term Support), ce qui signifie qu'elle sera prise en charge avec des mises à jour et des correctifs de sécurité jusqu'en avril 2027.

Voici quelques nouvelles fonctionnalités clés introduites dans Ubuntu 22.04 :

  • Sélection des couleurs d'accent : les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience de bureau en choisissant différentes couleurs d'accent.
  • Nouvel outil de capture d'écran et de capture d'écran : un outil remanié pour prendre des captures d'écran et enregistrer des vidéos de bureau.
  • Nouveau paramètre multitâche : ce paramètre permet aux utilisateurs d'activer les coins chauds, qui font apparaître la zone d'activités lorsque le curseur est déplacé vers le coin supérieur gauche.
  • GNOME 42 : améliorations significatives de la convivialité, de la batterie et des performances avec GNOME 42.
  • LibreOffice 7.3 : La dernière version de la populaire suite bureautique open source est incluse.
  • Support Wayland : Wayland activé par défaut.