Ubuntu 22.10, également connu sous son nom de code « Kinetic Kudu », était une mise à jour importante du système d'exploitation Ubuntu. Il est venu avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui ont amélioré l'expérience utilisateur et les performances du système. Voici quelques-unes des principales caractéristiques :

L'environnement de bureau a été mis à jour vers GNOME 43, qui offre de nouvelles façons d'interagir avec votre appareil et vous aide à effectuer des tâches plus rapidement.

Les paramètres rapides ont été repensés pour un accès plus rapide aux options couramment utilisées telles que les paramètres Wi-Fi, le mode sombre, le changement de périphérique audio, etc.

Ubuntu 22.10 utilise par défaut PipeWire comme système audio, ce qui améliore les performances et la compatibilité, en particulier avec les appareils Bluetooth modernes.

Les paramètres système ont été améliorés et quelques applications notables ont été portées sur GTK 4.

La version incluait également la prise en charge de WebP à l'échelle du système et du noyau Linux 5.19.

Cependant, il est important de noter qu'Ubuntu 22.10 était une version non-LTS (Long Term Support) et que le support a pris fin le 20 juillet 2023.