Ubuntu 22.10, également connu sous son nom de code « Kinetic Kudu », était une mise à jour importante du système d'exploitation Ubuntu. Il est venu avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui ont amélioré l'expérience utilisateur et les performances du système. Voici quelques-unes des principales caractéristiques :
- L'environnement de bureau a été mis à jour vers GNOME 43, qui offre de nouvelles façons d'interagir avec votre appareil et vous aide à effectuer des tâches plus rapidement.
- Les paramètres rapides ont été repensés pour un accès plus rapide aux options couramment utilisées telles que les paramètres Wi-Fi, le mode sombre, le changement de périphérique audio, etc.
- Ubuntu 22.10 utilise par défaut PipeWire comme système audio, ce qui améliore les performances et la compatibilité, en particulier avec les appareils Bluetooth modernes.
- Les paramètres système ont été améliorés et quelques applications notables ont été portées sur GTK 4.
- La version incluait également la prise en charge de WebP à l'échelle du système et du noyau Linux 5.19.
Cependant, il est important de noter qu'Ubuntu 22.10 était une version non-LTS (Long Term Support) et que le support a pris fin le 20 juillet 2023.