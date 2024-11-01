Ubuntu 23.04, également connu sous le nom de « Lunar Lobster », était une version importante avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Cette version a atteint la fin de sa vie utile le 25 janvier 2024.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités introduites dans Ubuntu 23.04 :

Nouveau programme d'installation basé sur Flutter : Ubuntu 23.04 a introduit un nouveau programme d'installation basé sur Flutter, qui offre une apparence moderne et rafraîchissante et facilite le processus d'installation du système d'exploitation.

: Ubuntu 23.04 a introduit un nouveau programme d'installation basé sur Flutter, qui offre une apparence moderne et rafraîchissante et facilite le processus d'installation du système d'exploitation. GNOME 44 : Cette version d'Ubuntu est livrée avec GNOME 44, qui a apporté plusieurs améliorations en termes de convivialité.

: Cette version d'Ubuntu est livrée avec GNOME 44, qui a apporté plusieurs améliorations en termes de convivialité. Nouveau badge de notification : Un nouveau badge de notification a été ajouté pour améliorer l'interface utilisateur.

: Un nouveau badge de notification a été ajouté pour améliorer l'interface utilisateur. QR pour le partage de réseau WiFi : Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour partager des réseaux WiFi à l'aide de codes QR.

: Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour partager des réseaux WiFi à l'aide de codes QR. Nouvelle version du noyau et applications mises à jour : la version comprenait une nouvelle version du noyau et des applications mises à jour pour une meilleure expérience utilisateur.

N'oubliez pas qu'il est toujours important de maintenir votre système à jour avec la dernière version pour bénéficier des fonctionnalités et des mises à jour de sécurité les plus récentes. Si vous utilisez toujours Ubuntu 23.04, envisagez de passer à une version plus récente.