Ubuntu 23.10, nom de code « Mantic Minotaur », est sorti en octobre 2023. Cette version a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations :
- GNOME 45 : le dernier environnement de bureau GNOME a été inclus, offrant un nouvel indicateur d'espace de travail, des barres latérales pleine hauteur et de nombreuses améliorations en termes de convivialité et de performances.
- Linux Kernel 6.5 : Cette mise à jour a apporté des améliorations telles que la prise en charge de MIDI 2.0, une prise en charge améliorée de Rust et de meilleures fonctionnalités de gestion de l'alimentation.
- App Center basé sur Flutter : un nouvel App Center a été introduit, intégré à Flutter, qui offre un moyen rapide et intuitif de gérer les packages deb et snap sur votre machine.
- Ubuntu Tiling Assistant : Cette fonctionnalité a amélioré le système de mosaïque de fenêtres, facilitant ainsi la gestion des configurations multi-fenêtres.
Le support d'Ubuntu 23.10 prendra fin en juillet 2024. Cela signifie qu'après cette date, Ubuntu 23.10 ne recevra plus de mises à jour ni de correctifs de sécurité. Il est recommandé de mettre à niveau vers une version plus récente avant la date de fin de vie pour maintenir votre système sécurisé et à jour.