Ubuntu 23.10, nom de code « Mantic Minotaur », est sorti en octobre 2023. Cette version a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations :

GNOME 45 : le dernier environnement de bureau GNOME a été inclus, offrant un nouvel indicateur d'espace de travail, des barres latérales pleine hauteur et de nombreuses améliorations en termes de convivialité et de performances.

: le dernier environnement de bureau GNOME a été inclus, offrant un nouvel indicateur d'espace de travail, des barres latérales pleine hauteur et de nombreuses améliorations en termes de convivialité et de performances. Linux Kernel 6.5 : Cette mise à jour a apporté des améliorations telles que la prise en charge de MIDI 2.0, une prise en charge améliorée de Rust et de meilleures fonctionnalités de gestion de l'alimentation.

: Cette mise à jour a apporté des améliorations telles que la prise en charge de MIDI 2.0, une prise en charge améliorée de Rust et de meilleures fonctionnalités de gestion de l'alimentation. App Center basé sur Flutter : un nouvel App Center a été introduit, intégré à Flutter, qui offre un moyen rapide et intuitif de gérer les packages deb et snap sur votre machine.

: un nouvel App Center a été introduit, intégré à Flutter, qui offre un moyen rapide et intuitif de gérer les packages deb et snap sur votre machine. Ubuntu Tiling Assistant : Cette fonctionnalité a amélioré le système de mosaïque de fenêtres, facilitant ainsi la gestion des configurations multi-fenêtres.

Le support d'Ubuntu 23.10 prendra fin en juillet 2024. Cela signifie qu'après cette date, Ubuntu 23.10 ne recevra plus de mises à jour ni de correctifs de sécurité. Il est recommandé de mettre à niveau vers une version plus récente avant la date de fin de vie pour maintenir votre système sécurisé et à jour.