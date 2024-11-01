La version 24.04 d'Ubuntu, nommée « Noble Numbat », est une version LTS (Long Term Support) qui offre une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Voici quelques-unes des principales caractéristiques :

Support étendu : Ubuntu 24.04 LTS recevra des mises à jour pendant 12 ans, y compris la période d'extension avec l'abonnement Pro.

: Ubuntu 24.04 LTS recevra des mises à jour pendant 12 ans, y compris la période d'extension avec l'abonnement Pro. Améliorations de l'installateur : L'expérience d'installation a été améliorée avec une interface utilisateur moderne et des écrans faciles à suivre.

: L'expérience d'installation a été améliorée avec une interface utilisateur moderne et des écrans faciles à suivre. Mise à jour du centre logiciel : le nouveau centre logiciel basé sur Flutter offre une interface utilisateur élégante et une meilleure expérience utilisateur.

: le nouveau centre logiciel basé sur Flutter offre une interface utilisateur élégante et une meilleure expérience utilisateur. Mise à niveau GNOME 46 : Cette mise à niveau promet une meilleure prise en charge de l'écran tactile, une réactivité améliorée et des animations plus fluides.

: Cette mise à niveau promet une meilleure prise en charge de l'écran tactile, une réactivité améliorée et des animations plus fluides. Linux Kernel 6.8 : il offre une prise en charge améliorée des derniers processeurs et GPU et une gestion optimisée de l'alimentation pour les ordinateurs portables.

: il offre une prise en charge améliorée des derniers processeurs et GPU et une gestion optimisée de l'alimentation pour les ordinateurs portables. Nouveau menu Paramètres rapides : modifiez les paramètres Wi-Fi et activez le mode sombre, le Bluetooth, la veilleuse, etc.

Cette version devrait offrir un système d'exploitation stable et robuste destiné à une base d'utilisateurs diversifiée, des passionnés d'informatique personnelle aux développeurs professionnels et aux entreprises.