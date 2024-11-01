Ubuntu 24.10, Oracular Oriole, nommé Code, a été publié le 10 octobre 2024. Cette version intérimaire apporte plusieurs fonctionnalités passionnantes, y compris les derniers noyaux Linux 6.11, l'environnement de bureau GNOME 47 et les contrôles d'autorisations utilisateur améliorés. Il célèbre également le 20e anniversaire d'Ubuntu avec des fonds d'écran spéciaux et le son de démarrage original. Cependant, Ubuntu 24.10 ne recevra que des mises à jour et un soutien pendant 9 mois, après quoi il atteindra sa fin de vie.

Nouvelles fonctionnalités: