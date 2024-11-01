Ubuntu 25.04, nommé Plucky Puffin, est une version intérimaire qui apporte de nouvelles mises à jour et améliorations à l'expérience de bureau Ubuntu. Il est alimenté par Linux Kernel 6.14 et le dernier environnement GNOME 48, ce qui rend les tâches quotidiennes plus lisses et plus rapides. Cependant, comme il ne s'agit pas d'une version d'assistance à long terme, ses mises à jour ne seront maintenues que pendant 9 mois, avec la fin du support à venir en janvier 2026. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités clés de cette version:

Groupe de notification: Une meilleure gestion des notifications pour aider à réduire l'encombrement sur le bureau.

Une meilleure gestion des notifications pour aider à réduire l'encombrement sur le bureau. Manipulation de Flatpak améliorée: Installation et mise à jour plus lisses des applications FlatPak.

Installation et mise à jour plus lisses des applications FlatPak. Notifications du casque: Alertes à l'écran lorsque les écouteurs sont connectés.

Alertes à l'écran lorsque les écouteurs sont connectés. Fonctionnalités de bien-être: Options pour définir les limites de temps d'écran, les rappels de mouvement et les rappels de la vue.

Options pour définir les limites de temps d'écran, les rappels de mouvement et les rappels de la vue. Limitation de charge de batterie: Un nouveau paramètre qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs portables de limiter la charge de la batterie pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Cette version est un excellent choix si vous aimez essayer les dernières fonctionnalités et améliorations, tandis que ceux qui recherchent une stabilité à long terme pourraient plutôt considérer une version LTS.